Leverkusen porazil Mohuč 3:0 a zažívá nejlepší start do bundesligy

Do vedení se svěřenci Xabiho Alonsa dostali v 18. minutě, když se obránce Van den Berg snažil skluzem zneškodnit šanci hostů, ale místo toho si míč srazil do vlastní sítě. V 59. minutě zvýšil na 2:0 z přímého kopu Grimaldo a o šest minut později přidal třetí trefu Leverkusenu Hofmann.

„Nebyla to taková paráda jako v předchozích pěti zápasech, ale to nám může být jedno. Odehráli jsme dobré utkání a odvezli si domů tři body. Každý den tvrdě a pečlivě pracujeme, takže to pro mě není žádné překvapení,“ řekl švýcarský záložník Granit Xhaka, který přišel do Leverkusenu v létě z Arsenalu.