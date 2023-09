Ztráta titulu bolela více než diagnóza rakoviny, říká hvězda Dortmundu

První operace loni v létě, následně chemoterapie, v říjnu operace druhá. Haller už do minulé sezony neměl zasáhnout, když se však v lednu objevila zpráva, že znovu trénuje. Na jaře ještě stihl devět budnesligových gólů, po přestupu z Ajaxu táhnul Dortmund hned ve své první sezoně v Německu za titulem.

V zářijovém rozhovoru pro Sport Bild Haller popsal náročné období otevřeně a pro někoho celkem překvapivě. „Ztráta titulu mi způsobuje větší bolest než tehdejší diagnóza rakoviny. Když jste nemocný, nemůžete s tím nic dělat. Musíte se s tím smířit a projít si tím. Ale my jsme měli titul ve vlastních rukou, mohli jsme všechno ovlivnit sami. V takovém případě musíte s bolestí přijmout, že jste udělali chyby nebo špatná rozhodnutí,“ prohlásil.

„Moje první myšlenka byla, že mě čeká další velký zápas, a to proti času. Jen jsem se chtěl co nejdříve vrátit na hřiště. Mentálně jsem spojil všechny pozitivní síly, abych se rychle uzdravil a mohl znovu hrát fotbal. Pracoval jsem ještě usilovněji, neustále se staral o výživu, spánek a trénink. A také jsem maximálně odpočíval. Nikdy jsem neměl tolik času na své děti a rodinu. Jsem neskonale vděčný za všechny lidi kolem sebe. Protože jedno je jasné – takový je život a může postihnout kohokoli a kdykoli.“

Právě moment, kdy musel svým třem dětem říct pravdu, popsal jako jeden z vůbec nejtěžších. S manželkou Priscillou si řekli, že celou nelehkou situaci chtějí potomkům podat co nejjednodušeji a nejupřímněji.

„Naštěstí to fungovalo dobře. Řekli jsme jim pravdu, že tatínek je nemocný, musí znovu a znovu do nemocnice, ale už je na cestě k uzdravení. Nechtěl jsem před nimi nic skrývat a snažil jsem se jim být nablízku. Stejně by si dříve či později všimly, že něco není v pořádku.“