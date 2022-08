Lewandowski se byl osobně rozloučit v Bayernu

"Všechno je v pořádku. Se všemi jsem se sešel a poděkoval jim," řekl Lewandowski televizi Sky při odjezdu ze sídla klubu po krátké návštěvě. "Nikdy nezapomenu, čeho se mi zde dostalo a co jsem tu zažil. To je pro mě to nejdůležitější. Poslední období bylo trochu komplikované, ale občas je to součást fotbalu," dodal útočník, jenž během osmi let v Bayernu nastřílel 344 gólů ve 375 zápasech.