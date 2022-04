Lewandowski si myslí, že dekádu trvající nadvláda Bayernu se ocení až časem

První titul hned ve své premiérové sezoně na lavičce bavorského celku získal teprve čtyřiatřicetiletý trenér Julian Nagelsmann. Dočkal se i tradiční oslavy, polití pivem. "Pivní sprcha byla docela studená, ještě teď mi je trochu zima. Jde o mou první velkou trofej. Je to významná chvíle. Nebylo to tak jednoduché. Párkrát jsme narazili a nevyrovnávalo se s tím lehce. Právě proto je to teď o to báječnější. Mužstvo má úžasný charakter," konstatoval Němec, jehož svěřenci v říjnu vypadli v osmifinále domácího poháru po debaklu 0:5 v Mönchengladbachu.