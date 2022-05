Megapřestup na spadnutí. Útočné eso Liverpoolu Mané má namířeno do Bayernu

Liverpool se velmi pravděpodobně rozloučí s jedním ze strůjců úspěchů posledních let. Třicetiletý fotbalový křídelník Sadio Mané je podle francouzského deníku L'Équipe blízko přestupu do bundesligového Bayernu Mnichov. Senegalský reprezentant by měl v Bavorsku podepsat smlouvu na tři roky a z německého klubu by za něj směrem na Ostrovy mělo doputovat 30 milionů eur (zhruba 741 milionů korun).

Foto: Hannah Mckay, Reuters Fotbalisté Liverpoolu slaví zisk Anglického poháru. Bude to poslední trofej pro Sadia Maného v dresu Reds, nebo v sobotu pozvedne nad hlavu ještě tu pro vítěze LM?Foto : Hannah Mckay, Reuters

Článek Africký rychlík má v červnu započít poslední rok ze svého kontraktu na Anfieldu. K tomu ale podle všeho vůbec nemusí dojít. Po námluvách s PSG, Barcelonou a Bayernem se zdá, že právě do posledně jmenovaného klubu má Mané rok před vypršením smlouvy v Anglii nejblíž. Pro německého giganta má být chystaný nákup jedním z hlavních přestupových cílů pro letní okno a o pravonohé útočné křídlo Bayern hodně stál. Aby také ne, když se Mané od příchodu do Liverpoolu v roce 2016 stal oporou Reds a konzistentními výkony dotáhl klub k několika trofejím včetně titulu z Ligy mistrů i Premier League. Foto: Jon Super, ČTK/AP Liverpoolský Sadio Mané překonává gólmana Wolverhamptonu v posledním kole anglické Premier League.Foto : Jon Super, ČTK/AP Mané v dresu Liverpoolu nastoupil k celkem 268 zápasům napříč soutěžemi, přičemž síť soupeřů rozvlnil 120krát. Podle ostrovních médií by Afričan mohl být v Mnichově hlavní náhradou za odcházejícího kanonýra Roberta Lewandowského, který by během léta mohl zamířit směr Španělsko, konkrétně do Barcelony. Přímo se nabízí, aby technicky perfektně vybavený Senegalec kapitolu jménem Liverpool uzavřel famózní tečkou - v sobotu, ve finále Ligy mistrů proti Realu Madrid. O přestupu se ale před dalším z řady svých životních zápasů bavit nechtěl. „Dobrá otázka, ale v tuhle chvíli na ni nemohu odpovědět. Zeptejte se mě po finále, poté vám rád odpovím," odvětil Mané na dotaz ohledně nedaleké budoucnosti. Jeden z dalších megapřestupů letošního léta je ale zjevně na spadnutí. Liga mistrů Liga mistrů vrcholí. Získá Real čtrnáctý titul nebo vyjde odplata Liverpoolu?

