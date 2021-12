Nový Lewandowski! Fanoušci pějí ódy na českého kanonýra, který píše historii

Předchozí rekord čítal 14 branek a na svědomí jej měl Ulf Kirsten. Schick zaznamenal již patnáctou a v 63. minutě také šestnáctou trefu. To je také jeho osobní rekord v počtu vstřelených branek v ligové sezoně, a to ještě zdaleka není konec. Doposud se mu nejvíce dařilo v sezoně 2016/17 v Sampdorie, kde dal 11 branek.

Rozčarovaní z další bodové ztráty byli i další. "Bezdůvodně jsme si přestali věřit a byli příliš pasivní. Je to zklamání a štve nás to," řekl finský gólman se slovenskými kořeny Lukáš Hrádecký. "Byl to pohledný zápas a my si můžeme jen vyčítat, že jsme z těch mnoha šancí nedali na 3:0," dodal trenér Gerardo Seoane.