Obránce bundesligového Lipska Orbán daruje kostní dřeň

"Samozřejmě jsem byl nejdříve překvapený, když jsem se dozvěděl, že přicházím v úvahu. Ale nezapochyboval jsem ani na chvíli. Je to možnost zachránit lidský život. Doufám, že to pomůže tomu člověku k uzdravení," řekl Orbán listu Bild.

V této sezoně německé ligy rodák z Kaiserslauternu ještě nechyběl ani minutu. "Je možné, že zápas s Unionem vynechám. To je přes všechny mé sportovní ambice v tomto případě vedlejší. A každý, kdo mě zná, ví, že udělám vše pro to, abych se co nejdříve vrátil do týmu," uvedl Orbán.