Předčasně ukončený ligový zápas v Bochumi skončil výhrou Mönchengladbachu

Hlavní sudí Benjamin Cortus přerušil předehrávku 27. kola za stavu 2:0 pro Möchengladbach v 70. minutě poté, co z části hlediště obsazené převážně domácími fanoušky přilétl na hřiště kelímek a trefil asistenta rozhodčího Christiana Gittelmanna do hlavy. Patnáct minut po odchodu všech aktérů do šaten Cortus duel ukončil.