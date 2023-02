Schick by ve čtvrtek mohl poprvé od začátku listopadu naskočit do zápasu

Fotbalista Leverkusenu Patrik Schick by mohl ve čtvrtek po třech a půl měsících zasáhnout do soutěžního zápasu. Sedmadvacetiletý reprezentační útočník překonal vleklé zdravotní problémy a jako střídající hráč by mohl za Bayer nastoupit v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy proti Monaku. Na tiskové konferenci to oznámil trenér německého týmu Xabi Alonso.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Zklamaný Patrik Schick po neproměněné penaltě proti Portugalsku.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Schick naposledy hrál soutěžní zápas 1. listopadu v Lize mistrů proti Bruggám. Následně se potýkal s vleklými problémy s třísly a k úplnému zotavení mu nepomohla ani dlouhá přestávka způsobená mistrovstvím světa v Kataru. Naposledy o víkendu v bundeslize ještě chyběl kvůli nemoci, ale proti Monaku už bude podle Alonsa připraven naskočit do hry. "Cítí se lépe a zítra bude v kádru," řekl španělský trenér, který vyloučil, že by Schick mohl nastoupit rovnou od začátku. "Samozřejmě musíme být opatrní. Potřebuje čas, než bude moci znovu hrát od začátku. Ale je velká šance, že může nastoupit na 20 nebo 30 minut. Uvidíme podle průběhu utkání," doplnil Alonso. Schick byl s 24 góly v minulé sezoně druhým nejlepším bundesligovým střelcem. V tomto ročníku se českému útočníkovi zatím tolik nedaří, v 17 soutěžních zápasech za Leverkusen, jehož barvy hájí i další reprezentant Adam Hložek, dal jen tři branky. Schickův návrat do hry by byl dobrou zprávou pro národní celek, který na konci března rozehraje kvalifikaci o mistrovství Evropy.