Schick s Hložkem se trápí u historického propadáku Leverkusenu. Jak pevná je židle pod trenérem českých reprezentantů?

Ta paralela se přímo nabízí. Bayer 04 Leverkusen. Jako by třetí celek loňského ročníku bundesligy měl historický propadák vepsán přímo v názvu klubu. Tak totiž vypadá soutěžní start v podání českých hvězd Adama Hložka a Patrika Schicka v dresu německého velkoklubu - 0 výher a 4 porážky. Ani sobotní domácí výprask od Hoffenheimu ale švýcarskému kouči vrásky na čele neudělal. Nebo to Gerardo Seoane alespoň na sobě nedává tolik znát. Šéf Bayeru Fernando Carro za trenérem navíc nadále stojí, odvolání Švýcara navzdory bídnému vstupu do ročníku podle něj není na stole.

Foto: Gambarini Federico, ČTK Ofenzivní eso Leverkusenu Adam Hložek (vlevo) v akci během duelu s Hoffenheimem. Míč před Hložekm se snaží odehrát Dennis Geiger.Foto : Gambarini Federico, ČTK

Článek „Jaký by to mělo smysl, kdybych úplně ztratil nervy?" ptal se po druhém ligovém kole Seoane. Tehdy ještě s novináři vtipkoval a chtěl tabulku otáčet vertikálně o 180 stupňů. Třiačtyřicetiletý Švýcar doufal v domácí vítězství proti Hoffenheimu. Jenže ani tentokráte to nevyšlo. Víkendovou domácí prohru 0:3 navíc nelze vnímat jinak než jako ostudnou. Trápili se u toho i čeští reprezentanti. Schick na ligovou branku v tomto ročníku nadále čeká. Hložek byl sice podruhé během bundesligového duelu v základní sestavě. Do druhého poločasu už ale nenastoupil. Podle šéfa klubu jsou ale otázky novinářů na možné odvolání kouče předčasné. „Nikdy by nás ani ve snu nenapadlo, že nevyhrajeme ani jeden zápas ze čtyř. Ale musíme se podívat realitě do očí. Musíme se z toho všichni společně rychle dostat tvrdou prací," volá po klidu Španěl Carro. Německo Schick s Hložkem u dna, Leverkusen propadá! Hráči se nevyrovnali tempu utkání, běduje kouč „Seoane dokáže situaci ukočírovat a vše se obrátí. Určitě, stoprocentně, nepochybuji o tom," řekl Carro v rozhovoru pro německý Bild TV. Šéf Leverkusenu už vyhlíží také čtvrteční los základních skupin Champions League. A navzdory aktuální formě Seoaneho družiny si přeje do skupiny jednoho z nejtěžších možných soupeřů. „Opravdu bych rád viděl Real Madrid," touží Carro možná trochu překvapivě po hvězdném španělském gigantovi. Kouč Seoane se prozatím těší podpoře také ze strany fanoušků. Při čtení sestav před sobotním kláním s Hoffenheimem diváci navzdory bídným výsledkům hlasitě vyvolávali jeho jméno. Jak dlouho ale bude podpora vedení a fandů ještě trvat? Leverkusen se ve čtvrtém bundesligovém kole představí na hřišti Mohuče, která do ročníku vstoupila dvěma výhrami a remízou. Pak Hložek a spol. přivítají Freiburg a následně odstartuje také milionářská soutěž. Seoane Bayer převzal teprve loni. Hned v prvním ročníku pod jeho taktovkou skončil Bayer na třetím místě za Bayernem Mnichov a Dortmundem. Klub navíc v létě udržel všechny velké hvězdy. I navzdory absenci hvězdného záložníka Floriana Wirtzeho kvůli zranění kolena je zápasové skóre 0:4 pro Bayer na startu soutěže příšernou vizitkou a zároveň děsivou noční můrou. Německo Bayern spustil nemilosrdnou kanonádu

