Šok v německém poháru! Trpaslík po Bayernu zostudil dalšího prvoligistu

Pohádka, kterou si budou pamatovat po celý život. Fotbalisté třetiligového Saarbrückenu si v německém DFB Pokalu počínají jako zkušený kat, který má spadeno na favority. Poté, co počátkem listopadu šokovali věhlasný Bayern Mnichov (2:1), si vyšlápli i na Eintracht Frankfurt. Další z bundesligových celků porazili hladce 2:0 a vybojovali tak nečekaný postup do čtvrtfinále soutěže. „Nedá se to popsat. Neuvěřitelné,“ kroutil hlavou Kai Brünker, jenž se o středeční triumf postaral.

Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters Fotbalista Saarbrückenu Kai Brünker slaví gól proti Frankfurtu v Německém poháru

Článek Pro většinu fotbalových fajnšmekrů téměř neznámý útočník totiž Frankfurtu první branku vstřelil a u té druhé asistoval. Navíc mu ještě jedna trefa po konzultaci s videorozhodčím nebyla uznána, jelikož jí předcházel nedovolený zákrok. Třetiligový celek tak právě hlavně díky Brünkerovi připravil favoritovi naprostý šok. „Musím před celým týmem smeknout. Ale nekončíme, chceme pokračovat dále,“ vyhlašoval 29letý Němec po zajištění postupu do čtvrtfinále poháru. Noc bezprostředně po utkání ale téměř jistě pokračovala do ranních hodin. „Určitě si dopřeji pár piv. Stejně jako celý tým, oslavovat umíme jako zvířata,“ culil se hrdina večera. Nadšený byl i trenér outsidera Rüdiger Ziehl. Aby také ne. Jeho svěřenci prvoligového oponenta přehráli – trumfli ho jak v celkovém počtu střel (6:5), tak pokusů, směřujících mezi tři tyče (3:2). Absolutně pak dominovali v metrice očekávaných gólů (1,27:0,23). Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters Zklamaní fotbalisté Frankfurtu po vyřazení z poháru. „Způsob, jakým jsme zvítězili, mě naplňuje hrdostí,“ netajil se kouč Saarbrückenu. „Byl to totiž naprosto zasloužený triumf. Ani si nevybavuji, že by (gólman) Tim Schreiber musel řešit nějakou ožehavou situaci,“ rozplýval se Ziehl. „Zkušenost z utkání proti Bayernu nám ukázala, že to může jít. A ukázalo se to.“ Mimochodem, Saarbrücken skolil mírného favorita ještě před zmiňovaným vyřazením Bayernu. V prvním pohárovém duelu proti druholigovému Karlsluhe totiž dle papírových předpokladů taky neměl uspět, tenkrát ale zvítězil 2:1. Následně stačilo zostudit dva prvoligové celky, a trpaslík si to namířil rovnou do čtvrtfinále. Kde ale jeho cesta končit nemusí. „Rádi bychom se i příště prezentovali podobně, hráli srdcem a využili každou miniaturní šanci, která se nám jako outsiderovi naskytne. Uděláme pro to všechno,“ uzavřel trenér překvapivých vítězů, jehož svěřenci jsou tři utkání od trofeje. Tím sice hodně předbíháme, ale je dobře známo, že fotbalová božstva podobné příběhy milují… Německo Schick druhým gólem po návratu zpečetil postup Leverkusenu do čtvrtfinále poháru