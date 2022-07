Už zase? Český bundesligový brankář Pavlenka předvedl další minelu

Pro českého brankáře Jiřího Pavlenku se přípravné období před novou sezonou německé bundesligy zatím nevyvíjí úplně podle představ. Český strážce tyčí se nejprve vryl fanouškům do paměti nedávnou hrubicí, kdy vlastního spoluhráče trefil míčem do zad a soupeř tak měl snadnou cestu ke vstřelení branky. S odstupem necelých čtrnácti dnů to ale vypadá, že se třicetiletý reprezentant nepoučil.