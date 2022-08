Werner po návratu do Lipska podepsal čtyřletou smlouvu

Německý fotbalový útočník Timo Werner se vrátil z Chelsea do Lipska a ve staronovém působišti podepsal smlouvu do roku 2026. Německý klub to oznámil na svém webu. Na transakci Red Bull finančně vydělá. Před dvěma lety prodal svého kanonýra na Stamford Bridge za 55 milionů eur, nyní za něj zaplatí podle médií 19,5 milionu eur (480 milionů korun) plus bonusy.

Foto: Profimedia.cz Německý útočník Timo Werner se vrátil z Chelsea do LipskaFoto : Profimedia.cz

Článek Šestadvacetiletý Werner se během dvou let v londýnském klubu neprosadil. Za Chelsea odehrál 89 soutěžních zápasů a vstřelil 23 gólů. V minulé sezoně se německému trenérovi Thomasi Tuchelovi vešel do základní sestavy jen v 15 ligových duelech. V Lipsku přitom v letech 2016-2020 nastřílel stuttgartský rodák 90 branek ve 156 duelech, k tomu přidal 40 asistencí. "Zkušenost z jiné země a jiné ligy mi na mé cestě velmi pomohla. S Lipskem máme společně velké plány a já se chci stát prvním jeho hráčem, který zlomí hranici sta gólů," uvedl Werner na klubovém webu. 🚨 Timo Werner will wear the number 1️⃣1️⃣ shirt at RB Leipzig. (📸 @RBLEipzig) pic.twitter.com/MkSGFAAhlZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2022 Z Chelsea chtěl Werner odejít i kvůli udržení místa v německé reprezentaci pro podzimní mistrovství světa v Kataru. V národním týmu má dosud bilanci 53 duelů a 24 gólů. Anglie Útočník Werner míří z Chelsea zpět do Lipska

