Černobílý Arsenal spadl na dno. Od fanoušků Budějovic to schytal i majitel

Čermák a spol. doplatili i na prospaný začátek, teplický útočník Tadeáš Vachoušek rozhodl už v šesté minutě. „Start nám utekl, ovšem potom jsme se semkli a jeli jsme naplno až do konce. Kdybychom dali gól, jsem přesvědčený, že bychom to protrhli a zvítězili. Ale to jsou jen kdyby,“ poznamenal Čermák.

„Liga je přesně v polovině základní části, zápasů je ještě dost,“ uklidňoval kouč Nikl. „Jsme zklamaní, ale ve čtvrtek budeme chtít postoupit přes Jablonec do čtvrtfinále MOL Cupu. Kdyby se to povedlo, vylepšili bychom si sebevědomí.“ Hodilo by se to, protože Dynamo čeká pekelný závěr ligového podzimu: na Slavii, s Hradcem Králové, v Plzni a na Bohemians.