V Baníku nepokračují brankář Laštůvka a záložník Kuzmanovič, přišel naopak Tanko

edení Baníku přiznalo, že konec Laštůvky s Kuzmanovičem v ligovém kádru hodně zvažovalo. "Bylo to pro nás opravdu nesmírně složité rozhodnutí. Víme, jak dlouho tady oba kluci jsou, speciálně Honza, který v Baníku začínal už jako dorostenec. Získal tu titul a je to skutečně hráč, kterému na Baníku záleží. I Kuzma už je tu více než pět let, taky pro klub odvedl spoustu dobré práce. Ale věk se nedá zastavit a my cítíme, že je třeba kádr už začít trochu omlazovat," uvedl šéf sportovního úseku Slezanů Luděk Mikloško na klubovém webu.