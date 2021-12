Záložník Ljovin skončí po podzimní části u fotbalistů Bohemians

"Vladovi jsme prodloužení smlouvy nabídli, ale to jednání skončilo dříve, než vůbec začalo. Nelze tedy říct, že bychom nenašli společnou řeč při stanovování podmínek. Vlad nám hned sdělil, že se chce vrátit do Ruska za svou rodinou a pokračovat v kariéře tam," řekl sportovní ředitel vršovického celku Miroslav Držmíšek.

Ljovin přišel do Česka v lednu 2017, kdy z Dynama Moskva odešel do Mladé Boleslavi. Poté působil v Jihlavě a v lednu 2019 přestoupil do Bohemians. V české lize nastoupil do 89 zápasů, v nichž vstřelil dvě branky.