Akce Kulový blesk. Zimní posila opouští Plzeň, míří do Turecka

„Romanovo herní vytížení není v tuto chvíli takové, jaké by si on sám přál. Navíc přišla velmi zajímavá nabídka a on projevil zájem vyzkoušet si působení v zahraničí. Domluvili jsme se tedy na ročním hostování," vysvětluje na klubovém webu sportovní ředitel Daniel Kolář.