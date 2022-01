Alijagič sleduje Vardyho. Na Slavii má, říká trenér, který mladíka cepoval na podzim

Velmi slušné výkony a především jedenáct podzimních branek v druholigové Vlašimi vynesly Denisu Alijagičovi místo v mateřské Slavii pro zimní soustředění v Portugalsku. Na něm se zdatně vypořádává s vyhlášenými dávkami trenéra Jindřicha Trpišovského, musel vstřebat i fén od energického asistenta Zdeňka Houšteckého. „Ale řekl bych, že už jsem na to zvyklý, protože jsem pochopil, jak to Houšťa myslí," líčí uvolněně Alijagič.

Na druhou stranu si od Houšteckého vysloužil stejně jako další mladíci v kádru otevřenou pochvalu za přístup a za to, jak dril zvládá. „Zapadli sem úplně jak zadek na hrnec," culí se Houštecký. „Ani mě to nepřekvapuje, tady také dobře trénovali. Je vidět, že za sebou mají velmi dobrý půlrok," tvrdí pro Sport.cz trenér Vlašimi Martin Hyský na adresu Filipa Prebsla a spol.

Alijagič pod jeho vedením na podzim vyčníval. Na vyšší fotbalový level se etabloval báječně, ve druhé nejvyšší české soutěži nasázel nejvíc gólů ze všech. „Má obrovské ambice a myslím, že sám od sebe hodně očekává. V létě chtěl jít hrát dospělý fotbal na co možná nejvyšší úrovni, protože ví, jak to chodí v Evropě. A taky třeba vidí kluky ve Spartě ve svém ročníku, kteří jsou výš. Byl jsem přesvědčený o tom, že pokud se rozhodne pro Vlašim, bude to pro něj dobře. Jsem rád, že se to potvrdilo," vypravuje Hyský, jenž ho vedl už v minulosti ve slávistickém dorostu.

„Za půl roku udělal velký pokrok, přesvědčil okolí, že může hrát dospělý fotbal, dařilo se mu střelecky, což je pro útočníka asi nejdůležitější. Ne vždy začínal od začátku, ale byl trpělivý a vždy, když do zápasu naskočil, ovlivnil ho herně a hlavně gólově. Pomohlo mu to psychicky, ověřil si, že na to má," přidává kouč Vlašimi.

Rodák z Prahy s bosenskými kořeny byl v létě v kurzu. Zajímal se o něj dokonce slavný AC Milán, ale adekvátní nabídka do Edenu nedorazila. Alijagič se tak dál rozvíjí v Česku, pro které je dobrou zprávou, že se ho nakonec rozhodl reprezentovat. Dal mu přednost před Bosnou a Hercegovinou, za kterou v mládežnických kategoriích také nastupoval.

„Je to střelec. Má čich na gól, výbornou orientaci v pokutovém území, umí zakončit oběma nohama," vypichuje Hyský největší přednosti mladého kanonýra. A hlavně míní, že náročný styl „sešívaných" by mu mohl vyhovovat. „Je obrovsky pracovitý, sedí přesně do způsobu hry, který vyžaduje trenér Trpišovský. Je ochotný napadat, podstupovat dlouhé sprinty, presovat," upozorňuje kouč, jenž si v hráčské kariéře vyzkoušel mimo jiné angažmá v Rusku nebo v Německu.

Je Alijagič podle něj na Slavii připraven? „Myslím, že je. Nechci z něj dělat nadčlověka, to není, má spoustu chyb, na kterých musí pracovat. Sám o nich ví. Ale připravený podle mě je. Jde o to, aby to ve Slavii ukázal. Potřebuje nabýt sebevědomí, dobře trénovat. Myslím, že se tam neztratí," soudí Hyský. Podle něj se potřebuje nadaný forvard zlepšit v soubojích, ve hře zády k bráně a především musí vylepšit hru hlavou.

I s Trpišovským už Alijagič probíral, na co by se měl zaměřit. Především na pohyb bez míče. Měl by být co nejvíce aktivní. „Potom jsme se dohodli, že si mám zažádat o sestřih akcí Jamieho Vardyho z Leicesteru, protože bych mohl mít podobný styl hry, jako má on," přibližuje.

Snaží se učit i od zkušenějších spoluhráčů, chce zaujmout a také si je získat. „Chtěl bych napodobit Kuchťáka (Jana Kuchtu) v tom, aby si mě Standa Tecl, který je skvělý kluk, vzal pod svá křídla a staral se o mě, jako se staral o něj," přeje si talentovaný hráč.