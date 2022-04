Americký investor? Plzni nezbývá než čekat. Útočné eso odejde, posily jsou v nedohlednu

Když ta zpráva probleskla v médiích, muselo se fanouškům Viktorie Plzeň rozbušit srdce. Potenciálním investorem do západočeského klubu by mohl být David Blitzer, jeden z vlastníků hokejového New Jersey Devils. Podíly má rovněž ve fotbalových klubech v pěti zemích, v případě dohody by se jeho portfolio rozrostlo o šestou destinaci.