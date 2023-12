ANALÝZA: Havlík zakončuje nejčastěji, Juliš boduje úspěšností střelby, Haraslín také asistuje

Záložník králem střelců? Ve fotbalové Fortuna lize se to klidně může stát. Nejde přitom jen o razantní nástup Marka Havlíka, který se čtyřmi trefami do sítě Bohemians prodral do čela tabulky střelců. Vedle lídra Slovácka útočníkům výrazně konkurují také sparťan Lukáš Haraslín či plzeňský Pavel Šulc. „Na pořadí střelců se nedívám, pro mě je hlavní, že moje branky pomáhají týmu. Ale přiznávám, že to zní dobře,“ culí se Havlík.

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Záložník Marek Havlík ze Slovácka.

Článek Marek Havlík vede pořadí střelců před sparťanem Lukášem Haraslínem a olomouckým Lukášem Julišem, kteří se v ligové sezoně dosud trefili osmkrát. Zaměřme se na první šestku tabulky kanonýrů, do které patří ještě sedmigóloví Václav Jurečka (Slavia), Pavel Šulc (Plzeň) a Abdullahi Tanko (Baník). Marek Havlík (10 gólů, Slovácko) Dlouho byl během podzimu nenápadný. Ještě na začátku listopadu měl na kontě jen 3 branky. Pak ale v Plzni přispěl dvěma góly k senzační výhře 4:1 a jednou skóroval i doma proti Baníku (2:0), takže byl vyhlášen ligovým Hráčem měsíce. Víkendovou kanonádou proti Bohemians své skvělé týdny ještě zdůraznil. Vykazuje teď úspěšnost střelby 21,7 %. S celkovým počtem 46 střel je nejčastěji zakončujícím hráčem soutěže. Osmadvacetiletý záložník se tak rázně prostřílel do čela pořadí. Paradoxem je, že v sezoně nemá žádnou gólovou asistenci. Spoluhráčům však rozdal 500 úspěšných přihrávek s úspěšností 80,9 %. Zapsal také 7 přihrávek do gólové šance, nejvíc z porovnávané šestice. Kope rovněž rohy (43), úspěšnost driblinků má 40,0 %. Havlík by si zasloužil přesun na prestižnější adresu, pasoval by do Sparty. Příspěvek v pořadu PřímákVideo : Sport.cz Lukáš Juliš (8 gólů, Olomouc) Návrat na Hanou vychází dlouholetému sparťanovi na výbornou. Ani on ještě nemá žádnou asistenci, střelec je ovšem spolehlivý. K pobytu mezi elitou mu stačí nejmenší počet střel z šestice (27), úspěšnost střelby 29,6 % má naopak nejlepší. Má také vynikající úspěšnost přihrávek 81,7 %, zato do driblinků se moc nepouští. Má jen 5 úspěšných s úspěšností 33,3 %. Zvláštní je, že byl pouze 3× faulován. Lukáš Haraslín (8 gólů, Sparta) K osmi zářezům nabízí také 4 asistence, takže se 12 body je vůbec nejproduktivnějším hráčem celé soutěže. Začátkem října kvůli zranění přibližně na měsíc vypadl. Vrátil se odpočatý, jako by měl více sil. Slovensku výrazně pomohl na EURO, po zranění odehrál 8 soutěžních zápasů s bilancí 5+2. V lize vyslal 29 střel s velkou úspěšností střelby 27,6 %. Ani úspěšnost přihrávek 79,9 % není špatná, předvedl 20 driblinků s úspěšností 44,4 %. Byl 20× faulován, nejvíc z elitní šestice. Věděl jsem hned, jak s Kuchtičovou přihrávkou naložím, říká Lukáš Haraslín. Nad Betisem nevyhráváte každý den, super výsledek! Video : Sport.cz Václav Jurečka (7 gólů, Slavia) Král střelců minulé sezony se v úvodu nového ročníku trápil. Hodně mu pomáhají penalty, proměnil 4, což je nejvíc ze všech hráčů v soutěži. Jinak ze 43 střel trefil branku jen 15× a má tak úspěšnost střelby 16,3 %, nejslabší z porovnávané šestice. Nejlepší z ní je naopak v úspěšnosti driblinku - 60,0 %. Pavel Šulc (7 gólů, Plzeň) Pálí po větších dávkách a výhradně venku. V Českých Budějovicích zaznamenal hattrick, ve Zlíně a v Mladé Boleslavi si připsal 2 góly… V sezoně odehrál jen 14 ligových zápasů, stejně jako Haraslín. Přidal 2 asistence, má tedy 0,6 bodu na utkání. Branku trefil jen 12×, nejméně z šestice, s úspěšností střelby 24,1 %. Předvedl 24 úspěšných driblinků s úspěšností 52,2 %. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Abdullahi Tanko (7 gólů, Baník) Když v létě zamířil z druholigového Varnsdorfu do Ostravy, pro mnohé byl neznámý. Nigerijský útočník se jim rychle představil. Do konce září nasázel 5 gólů, pak se až do sobotních dvou vítězných tref v Hradci Králové odmlčel. Hodně šancí spálí, úspěšnost střelby má 21,9 %. Z vedoucí šestice rozdal nejméně úspěšných přihrávek (137) s úspěšností 68,5 %, naopak předvedl nejvíce úspěšných driblinků (27) s úspěšností 52,9 %. Šanci na korunu pro krále střelců mají samozřejmě i další. Kolo před koncem podzimu nejsou odstupy tak velké. Kdokoliv, kdo dokáže explodovat jako Havlík, se také může rychle prodrat do čela pořadí. FORTUNA:LIGA Zůstane Havlík ve Slovácku i na jaře? Bude to jeho rozhodnutí, míní trenér Svědík