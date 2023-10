ANALÝZA: Traoré před pauzou dolů, místo něj Chorý. Koubkův tah zafungoval

„Vsadili jsme na to, že budeme mít se třemi záložníky převahu ve středu pole proti dvěma sparťanům. Navíc druhý útočník Šulc je vlastně také střední záložník. Jenže jsme měli špatnou rozehrávku, nakopávali jsme dlouhé míče. Musel jsem poslat na hrot vysokého Chorého, aby posílil předek, což nám prospělo,“ vysvětlil Koubek, kterému naštvaný Traoré při odchodu z trávníku odmítl podat ruku. „Střídání nebylo nic proti Traorému, ale jeden hráč prostě musel jít ven,“ reagoval kouč Plzně.

„Všechno ovlivnil rychlý první gól, Sparta po něm byla na koni. My jsme nakopávali, proto trenér ke střídání sáhl. Bylo to potom lepší,“ prohlásil záložník Viktorie Lukáš Kalvach. Díky této změně se Plzeň dostala do zápasu.