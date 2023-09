Spasitel Vitík! Objevil se tam až neuvěřitelně, Sparta měla štěstí, litoval Chorý

Letenští se na svého spasitele po jeho činu vrhli, radostí ho málem umačkali. „Myslel jsem, že balon už letí do brány. Martin mi po zápase říkal, že hned poté, co míč po rohu Plzně propadl, běžel do brány. Tohle byl klíčový moment. Byly poslední vteřiny zápasu, už bychom neměli možnost reagovat,“ prohlásil záložník Sparty Lukáš Sadílek, který přihrál Janu Kuchtovi na vítězný gól.