Baník Ostrava hlásí posilu do útoku

"Jsem tu už dva roky, takže jsem rád, že se to povedlo přetavit v přestup a přidám ve Zlíně další léta. Minulá sezóna byla strašně náročná, a to hlavně psychicky, na druhou stranu si myslím, že to byla velká škola a může nám to jenom pomoci," uvedl osmadvacetiletý fotbalista k boji Zlína o záchranu.