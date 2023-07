Brankář Markovič přestoupil ze Slavie do Ostravy

Gólman reprezentační jednadvacítky s Ostravou už v sobotu odjel na soustředění do Polska a dnes oba kluby oznámily, že se dohodly na přestupu. Slavia má na Markoviče právo zpětného odkupu.

"Na svůj věk už má opravdu dost zkušeností. Několik let působil ve Slavii, už v osmnácti za ni debutoval v lize a chytal například zápasy mládežnické UEFA League proti Barceloně nebo Dortmundu, od patnácti let byl ve všech mládežnických výběrech. Věříme, že dokážeme jeho potenciál a talent ještě dále rozvinout ve prospěch Baníku. Je to další z hráčů s velikou perspektivou," uvedl šéf sportovního úseku Ostravy Luděk Mikloško.