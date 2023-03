Baník se po Spartě zlobí! Měli jsme kopat penaltu. Alibismus rozhodčích, tvrdí Hapal

Fotogalerie +1

Útočné duo Tomáš Čvančara a Jan Kuchta si z domácí obrany udělalo trhací kalendář a výsledkem byla porážka Baníku 0:3. „Zápas zase rozhodly naše chyby. Sami jsme Spartě nabídli gólové šance," litoval trenér Baníku Pavel Hapal, po sedmé domácí porážce v sezoně. A pokračoval: „Odehráli jsme asi nejlepší první domácí poločas v poslední době. Vytvořili jsme si tlak, měli jsme i hodně standardních situací, bohužel se nám nepodařilo skórovat."

Utkání výrazně ovlivnila mizerná přihrávka Jana Laštůvky na Filipa Kaloče, jemuž odskočil balon a napadající Lukáš Sadílek ho neváhal předložit Kuchtovi před prázdnou branku. „Na první gól jsem jim nahrál, beru to na sebe," kál se Kaloč. „A pak se to nějak u lajny vykulilo a šli sami na branku," poukázal Kaloč na chybu Bitriho, která přišla jen o dvě minuty později.

Haraslín vyslal za obranu Čvančaru, který si s Laštůvkou snadno poradil. „Říkáme si to pořád dokola, ukazujeme na videu, že to nebudeme dělat, že si to zjednodušíme, ale pořád se ty chyby opakují. Dneska já, předtím možná někdo jiný. Bohužel jsme měli dát kontaktní gól, vypadalo by to jinak," povzdychl si ostravský středopolař Kaloč.

Fotbalová Sparta je zpátky ve hře o titul? Expert věří Slavii, příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Šance k jeho vstřelení domácí měli. A ne málo. Šín ovšem netrefil bránu a hlavičku Almásiho také v první půli chytil Matěj Kovář. Ve druhém poločase Sparťané přidali třetí gól z brejku a pak selhali na druhé straně Klíma i Kuzmanovič. „Měli jsme ale kopat pokutový kop," poukázal trenér Baníku Hapal na přetahovanou Almásiho se stoperem Sörensenem v závěru první půle.

„Klíčový moment utkání byly ty naše chyby, pak už nás Sparta už jen brejkovala, ale pokutovým kopem jsme se mohli do toho zápasu dostat. Rozhodčí (Pavel Orel) to rozhodnutí ale neudělal a VAR ho neopravil. Asi budou argumentovat tím, že se drželi navzájem, ale za mě to byla naprosto jasná penalta," štvalo Hapala.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Brankář Jan Laštůvka z Ostravy inkasuje branku, sparťanský útočník Jan Kuchta může slavit.Foto : Sznapka Petr, ČTK