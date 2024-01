Baník začal přípravu, Ewertona chce udržet. Do Slavie zpátky nechce, říká Mikloško

V kádru šestého týmu tabulky zatím došlo ke dvěma změnám. Novicem v týmu Ostravanů je 24letý slovenský obránce Matúš Rusnák, kterého Baník získal ze Žiliny. „Jít do Baníku pro mě bylo velmi lákavé a zajímavé. Nemusel jsem nad tím moc přemýšlet. Klub vnímám hlavně přes Milana Baroše, kterého jsem jako kluk hltal v Liverpoolu, a je to pro mě taková neodmyslitelná postava spojená s Baníkem, a pak samozřejmě přes skvělé fanoušky,“ řekl Matúš Rusnák.

Ze soupisky slezského týmu naopak zřejmě zmizí brazilský kreativní záložník Ewerton, jehož si z hostování stáhla Slavia Praha s ambicí 27letého fotbalistu prodat. „Je tam nabídka ze zahraničního klubu, která byla už vloni v zimě. Ve hře je hodně variant, bude to samozřejmě i o Ewem, co bude chtít,“ uvedl trenér sešívaných Jindřich Trpišovský a naznačil, že ve Slavii Ewerton na jaře nezůstane.

„Ewe hrál v Baníku výborně, je to typ hráče, který baví lidi a má body. Jak jsem ho poznal, tak je to kluk, který musí hrát v základní sestavě a musí mít jistotu, že bude nastupovat. Jsou hráči, kterým trochu škodí konkurenční prostředí, on patří do téhle kategorie, musí se cítit dobře, aby mohl na trávníku předvádět to, co předvádí. Do přípravy ho brát nebudeme, jeho budoucnost bude řešit sportovní vedení s Baníkem, případně s dalšími zájemci,“ uvedl Trpišovský.

Program přípravy Baníku Ostrava 3. až 4. ledna: zátěžové testy 5. ledna: zahájení společné přípravy 20. ledna: Baník–Vyškov (11:00, Vista) 24. ledna až 3. února: soustředění v Beleku 27. ledna: dvojzápas proti FK Oboloň-Brovar Kyjev a Olimpia Lublaň 30. ledna: dvojzápas proti Dynamu Kyjev a Levski Sofia

Baník by Ewertona rád v kádru měl, což už v průběhu podzimu v rozhovoru pro Sport.cz potvrdil sportovní ředitel klubu Luděk Mikloško. „Ewerton je u nás ohromně spokojený a osobně mi říkal, že by tady minimálně rok chtěl zůstat. Že zpátky do Slavie ani nechce a udělá všechno pro to, aby u nás zůstal. Ale je to fotbal. My se každopádně budeme snažit ho udržet,“ říkal Mikloško.

Klub z Edenu si Brazilce stáhl i přes finanční sankci. To by naznačovalo, že jeho prodej je blízko. „Co bude dále, teď zatím nelze s určitostí říci. Otevřených je stále několik variant. Uvidíme, jaký bude další vývoj a co přinesou příští dny. Rozhodující slovo bude mít samozřejmě Slavia,“ řekl Mikloško.

🏋️‍♂️ Začátek přípravy je za rohem. Předzvěstí jsou zátěžové testy na Katedře studií lidského pohybu @Ostravska_Uni, které baníkovci absolvují během dneška a čtvrtka. 💪🏃 pic.twitter.com/ODVnyam5aC — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) January 3, 2024

Přípravu Baník zahájil bez klíčového záložníka, brzy by ale mohl posílit o stopera z Vyškova Musu Ramathana. Téměř dvoumetrový dvaadvacetiletý stoper má i start za národní tým Ugandy. Zájem měla Ostrava také o libereckého Michala Fukalu, jenž pochází z nedalekého Frýdku-Místku. Jeho příchod se ale nejspíše uskuteční až v létě.

První společný trénink čeká ostravské hráče na Bazalech v pátek 5. ledna. Úvodní dvoutýdenní blok bude v Ostravě zaměřen zejména na hrubou sílu a kondici a završí jej přátelským zápasem na Vistě s druholigovým Vyškovem (20. ledna).