Belgie mi změnila fotbalové myšlení, v létě se tam chci vrátit, říká jablonecký Král

Chcete se do Eupenu vrátit už v létě?

Stát se samozřejmě může ledacos, ale jsem nastavený tak, že se tam budu v létě vracet.

Vydržel jste tam jen půl roku, nešlo se ještě kousnout?

Určitě by tam šel ten půl rok vydržet. Hráč chodí každý den na stadion a když je důležitý člen týmu, tak se mu tam samozřejmě čas tráví líp. Když hráč vycítí nebo mu je řečeno, že moc důležitý není, na stadion se mu chodí obtížněji.

To je i váš případ?

Změnila se tam situace výměnou trenéra. Bylo mi řečeno, že kolikrát bych se nedostal ani do nominace na zápas. Po domluvě s trenéry i s vedením mě pustili na hostování bez opce, abych hrál. Nevnímám to jako krok zpátky, naopak chci jako každý hrát. Ale neberu to tam jako uzavřenou věc.

Eupen čeká boj o záchranu, co když sestoupí?

Samozřejmě by to možná byl nějaký zádrhel, ale mám tam platnou smlouvu, takže by se to řešilo až v létě. Je to malý rodinný klub, ale na vrcholový fotbal naprosto připravený. Už asi dva roky mají zajímavou spolupráci s akademií Aspire původem z Kataru, která jim přinesla peníze a profesionalitu. Ač je belgická liga hrozně kvalitní a zajímavá, věřím, že nespadnou.

Od září jste odehrál jen 53 minut. Nelitujete, že jste v létě ještě nezůstal v Hradci?

Myslím si, že český hráč by neměl ničeho litovat, když může jít hrát do zahraničí. Šanci jsem dostal. Když jsem přicházel do Hradce, mým cílem ho bylo dostat do první ligy, což se povedlo. A vydělat Hradci peníze, což se taky povedlo. Svou úlohu jsem tam splnil.

V Jablonci můžete hrát na tři i čtyři obránce, jaký systém vám vyhovuje více?

V Hradci mi trojka sedla, protože se od nás nic moc nechtělo, jen bránění. Ale působením v Belgii se mi fotbalové myšlení trochu změnilo, takže mi teď víc sedí čtyřka, ale ani ofenzivnější trojka mi nevadí.

Před startem ligy si obnovil zranění váš parťák z obrany Jakub Martinec. Jak velký problém v tom vidíte?

Kubu znám delší dobu, půl roku jsme spolu byli v Hradci. Hraje se mi s ním dobře a myslím si, že nám to sedělo i teď v přátelákách. Problém to asi bude, ale zase máme dost kvalitní náhrady, aby ho někdo mohl zastoupit. Ať na kratší, nebo delší dobu.

+Zranil se potřetí na stejném místě, jak to nese?

Odešel z tréninku a od té doby jsem se s ním nebavil. Ale on není žádný uplakánek, jehož by to složilo. Bude v pořádku.

Premiéru za Jablonec si nejspíš odškrtnete na hřišti druhé Slavie. Vítáte takhle těžký start?