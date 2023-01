Obránce Král se vrací do české ligy, na jaře pomůže Jablonci

"Určitě to neberu jako krok zpět. Já můžu pomoct Jablonci a Jablonec může pomoct mně v další kariéře," uvedl Král. "Mluvil jsem s trenérem o tom, co ode mě čeká. Chce to do obrany vnést nějaký řád. Tohle bude můj cíl, stabilizovat obranu," dodal rodák z České Lípy.