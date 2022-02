Bezmasá večeře jako nová Jarošíkova motivace. Tijanimu ale maso dát musel, jinak by ho zabil

Tedy jen při večeři. „Hráčům chutnalo, i když je pravdou, že Tijani se sháněl po mase. Druhý den jsme mu ho museli dát, protože kdyby ho neměl, asi by mě zabil," prozradil dobře naladěný kouč Severočechů, že si při obědě musel slávistickou akvizici zapůjčenou na půl roku z Edenu usmířit.

ℹ️ Do jara vstupujeme vítězně díky výhře nad Bohemians Praha 1905!

„Nechtěl bych být útočníkem a hrát proti němu. On žádnou bolest necítí, zatímco souboje s ním bolí. Ne nadarmo ho Slavia koupila, protože podle mého ji v budoucnu hodně pomůže. Ale teď je důležité, že pomáhá nám," kvitoval zkušený univerzál Tomáš Vondrášek obrovský přínos Tijaniho pro teplické zadní řady.

Střelec jediného, za to však vítězného gólu věděl, o čem mluví, protože v tříčlenné obraně hrál po Tijaniho boku.

„Udělal obrovský pokrok od chvíle, co k nám 3. ledna po operaci a bez herní praxe přišel. V jednom kuse na mě mluvil, vyslechl jsem si, že v některých situacích jsem ho málo zajišťoval, ale byl jsem za to rád. Však jsem mu po zápase i za to mluvení poděkoval."