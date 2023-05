Bílek, a kdo další? V Plzni možná skončí i klubová ikona

„Horváth po sezoně skončí. Ostatní asistenti budou čekat, kdo přijde jako nový trenér," tvrdí zdroj Sport.cz. Velmi nejisté je také pokračování stopera Luďka Pernici, který v Plzni působí od roku 2018. V uplynulé sezoně se stal jednou z nejvýznamnějších postav týmu, který dobyl titul a následně si zajistil účast v Champions League. V nedávném duelu s Jabloncem si přetrhl křížový vaz v koleně, nejdřív se vrátí na trávníky v polovině podzimu. Kvůli tomu se neočekává, že by mu Viktoria nabídla nový kontrakt.

Štace v Doosan Aréně se chýlí ke konci i pro jeho parťáka ze středu obrany Filipa Kašu, který přišel do Plzně před třemi lety. Nikdy nepatřil mezi klíčové muže Viktorie, pendloval mezi hřištěm a lavičkou. Bylo by překvapením, pokud by s ním Plzeň prodloužila spolupráci.