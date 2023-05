GLOSA: Bílek by měl mít v Plzni sochu. Jeho konec má ale logiku

Je to především krok očekávaný. Že se cesty Bílka a Plzně rozejdou bylo téměř jisté už nějaký čas. Jaro v podání obhájce je totiž, slušně řečeno kostrbaté, od prvního zápasu s Hradcem Králové. Porážka s Votroky zahýbala s psychickou hráčů nečekaně mocně, od této doby nebyli schopni najet na loňské koleje, které je dovedly k mistrovskému titulu a poté senzačně do Ligy mistrů. Bílek měl tehdy na tomto úspěchu značný podíl.

Jako by se z týmu vypařil vítězný duch, díky kterému došel před rokem na ligový trůn a posléze i do základní skupiny Champions League. Jarní Viktoria vyhlíží vyčpěle. Jako by všechny mentální síly hráči vložili do uplynulé mistrovské sezony a úspěšných předkol Ligy mistrů. Díky tomu zachránili klub před bankrotem.