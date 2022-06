Blesk z čistého nebe. Král opouští Hradec Králové a míří do Belgie

Jan Mejdr odešel do Sparty, kapitán Adam Vlkanova by rád zamířil do zahraničí. Stoper ho ovšem předešel.

„Jan Král se stěhuje do belgického mužstva KAS Eupen. Je to přestup, který pro nás přišel jako blesk z čistého nebe. Příliš mnoho jsme s ním dělat nemohli, celek z Beneluxu se rozhodl uplatnit výstupní klauzuli. My Honzovi děkujeme za zápasy, které v týmu odehrál, a za vše, co pro klub udělal. Přejeme mu do budoucna hodně štěstí," reaguje Jiří Sabou, sportovní ředitel Votroků.