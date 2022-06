Priskeho vize? Náročnost! Youtuber Mejdr teď bude muset dát natáčení stranou

Fyzicky je dobře vybaven, do nové Priskeho fotbalové Sparty by měl dobře zapadnout. Hned první den ovšem také obránce Jan Mejdr pocítil, že příprava pod Dánovou taktovkou bude hodně bolet. Na své oblíbené youtuberství teď bude muset na chvíli zapomenout. „Upřímně si nedokážu představit, že ještě teď někam půjdu a něco si natočím,“ usmála se po úvodním tréninku posila z Hradce Králové, která se ještě před návratem do rudého dresu proslavila návštěvou VIP tribuny konkurenční Slavie.

Bude Jan Mejdr po příchodu do Sparty pokračovat v kariéře youtubera? Video : Sport.cz

Článek Fotogalerie +12 Votroci v sezoně zazářili, stejně tak i Jan Mejdr. Chtěla ho získat celá silná trojka, s kolegou Vlkanovou ho ve svojí vipce pohostila Slavia. Když se pak rozhodl pro Letnou, Sparta ho uvedla mottem „Nezáleží na tom, kolik VIPek navštívíš, ale kde se ti líbí nejvíc..." Odchovanec se vrátil do klubu, s nímž jeho otec Pavel v ročníku 1986/87 získal mistrovský titul. „Vybíral jsem ze tří nabídek, jak se psalo. O vtipu po podpisu jsem nevěděl, ale myslím, že byl docela dost trefný. Říkalo se o tom hodně věcí, něco byla pravda, něco zase ne. Jsem rád, že to dopadlo takhle a že jsem ve Spartě." Při prvním tréninku dostali fotbalisté Sparty od nových trenérů pořádně zabratVideo : Sport.cz První trénink na Strahově byly vcelku galeje. Byl nad očekávání náročný. Jsme na startu přípravy a první týden nás čekají fyzické testy na hřišti i v posilovně. Zatím nebudeme nacvičovat žádné věci směrem k zápasům, protože ještě nejsme kompletní. Reprezentanti se k nám připojí později. Začátek přípravy je náročný, ale chceme se novému trenérovi ukázat. Sparta přivedla zahraničního trenéra. Jak na vás Brian Priske zapůsobil? Překvapilo mě, jak skvěle se s tím popasoval. Ráno jsme měli společné sezení, kde nám představil celý realizační tým a řekl nám, jak to tady chce vést. Trenér chce mít hráče fyzicky dobře připravené, aby to na hřišti bylo cítit. Překvapila mě jeho dobrá angličtina. I já, který moc dobře neumím, tak mu rozumím. Jsem překvapený, jak skvěle se uvedl a mám z toho dobrý pocit. 😍 Nezáleží na tom, kolik VIPek navštívíš, ale kde se ti líbí nejvíc... #acsparta pic.twitter.com/JvoDSkM5rr — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 30, 2022 Budete tedy pilovat angličtinu? Základ je rozumět. A myslím si, že postupem času se rozmluvíme a neměl by v tom být žádný problém. Navíc máme po ruce asistenty, kteří nám jsou k dispozici, když něčemu nerozumíme. Dali nám jasně najevo, že když nevíme, máme se určitě ptát. Není ostuda nevědět všechno. Jakou vizi vám vlastně trenér nastínil? Že to bude dost náročné... Konkrétně? Chce mít hráče výborně fyzické připravené, aby to bylo na hřišti cítit. O tom dnešní fotbal je. Krátké, rychlé a intenzivní sprinty. Máme za sebou první trénink, uvidíme, co bude dál. Uspěje Mejdr ve Spartě? Ptáme se v pořadu PŘÍMÁK.Video : Sport.cz V běžecké části tréninku jste při intervalových sprintech dostávali pokyny i z reproduktorů. Postupně jste všichni padli na trávník. Ve Spartě už jsem fungoval od mládí a fyzický test s reproduktorem si dobře pamatuji. Už se mi vybavily jisté noční můry. Pamatuji si ho moc dobře... (smích) Jste známý také svou youtuberskou kariérou. Jak ji skloubíte se Spartou? A budete na ni mít po takových trénincích ještě vůbec energii? Já bych to úplně nenazýval kariérou, je to takový můj mimo fotbalový koníček. Jak už jsem milionkrát omílal, práci mám jen jednu, fotbal. Po trénincích v letní přípravě si upřímně nedokážu představit, že ještě teď někam půjdu a něco si natočím.

Reklama