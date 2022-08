Bod rozladil Jablonec i Baník. Beru to i na sebe, smutnil Kaloč. Naštvaný byl taky Hanuš

První se na Střelnici dostal do tří velkých šancí, gól však nedal. Druhý byl smutným hrdinou domácích.

„Beru to i na sebe," omlouval se pak Kaloč. Pokaždé totiž pohořel na výtečném brankáři. Jenže ani on nebyl s plichtou spokojený, neboť po chybě v defenzivě nulu neudržel a Severočeši dál čekají na první triumf v této sezoně. „Vnímáme, že jsme už delší dobu nevyhráli. V zápase jsme do 85. minuty vedli, ale zase náskok neudrželi, což mě hrozně mrzí a štve," přiznal Hanuš.

Nešťastným hrdinou zápasu byl brankář Jan Hanuš, který má velký podíl na tom, že jsme proti Baníku získali bod, když nestačil jen na Klímovo zakončení. Poslechněte si Honzovo hodnocení zápasu. #vprvnilinii #FKJFCBhttps://t.co/stAdmzilE4 — FK Jablonec (@FKJablonec) August 27, 2022

Hosté byli na severu Čech celý zápas nebezpečnější. Po půlhodině hry zazářil Hanuš poprvé, když fantastickým zákrokem vyrazil Kuzmanovičův přímák z 25 metrů směřující do šibenice. „Trefil to výborně. Už minule se Slavií jsem dostal z trestňáku gól, takže jsem rád, že jsem se poučil a projevilo se to," okomentoval svůj zákrok Hanuš.

Právě z následného rohu mohl skórovat Kaloč. Jeho pokus Hanuš opět vyrazil do bezpečí nad břevno. „Na zadní tyči po rohovém kopu jsem to měl na noze, nešel jsem do toho moc důrazně," zalitoval Kaloč.

Hned po pauze pak začaroval Hanuš podruhé, když Klíma běžel na Hanuše sám a zkusil vyběhnuvšího brankáře přelobovat. „Čekal jsem, co udělá, variant měl víc. Mohl vystřelit po zemi, nebo udělat kličku. Snažil jsem se to ustát, a ještě jsem stihl míč vyrazit nad sebe. Hodně mi pomohl Heidy (Heidenreich), který dobíhal a dal balon na roh," popsal gólman.

⌛️ FT | Přes velký závěrečný tlak Baníku se body rozdělily. #jabfcb pic.twitter.com/1tKg1dPJEy — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) August 27, 2022