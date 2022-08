Vrba po gólu mrštil flaškou mezi diváky. Naštěstí tribuny nebyly plné, jinak by to dopadlo špatně, kál se

„Možná mě zas někdo pozve k soudu. Už jsem tady minule byl pozván k soudu, že jsem někoho zranil. Ale tentokrát jsem sledoval let flašky, která doopravdy skončila na prázdné sedačce. Jestli mě zase někdo bude za týden zvát na výslech, tak jsem to sledoval a fakt se nic nestalo. Byla hozená do prostoru. Naštěstí nebyly plné tribuny, protože kdyby byly, asi by to dopadlo špatně. Nikomu jsem tentokrát nos nezlomil," okomentoval úlet.