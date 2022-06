Bohemians se chtějí vyhnout boji o záchranu

Bohemians obsadili v nadstavbové skupině o záchranu 14. místo a museli do baráže proti Opavě, dvojzápas ale zvládli. "Po sportovní stránce jsme velmi nespokojení, sezona pro nás nedopadla dobře. Momentálně analyzujeme možné důvody a příčiny. Budeme chtít udělat vše pro to, aby se to neopakovalo," uvedl Jakubowicz.