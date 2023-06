Fotbalisty Ostravy posílil ghanský reprezentant Kpozo

"Měli jsme ho vyhlédnutého od zimy a už v zimní přestávce jsme zvažovali jeho příchod, ale tehdy jsme do týmu ještě nechtěli sahat. Během celého jara jsme ho dále sledovali. Teď jednání částečně urychlily i zdravotní problémy na naší levé straně, ale jediný důvod to nebyl. Je to stále ještě relativně mladý hráč, který v minulé sezoně hrál těžké zápasy v Evropské lize například proti Manchesteru United, a věříme, že pro nás bude dalším zkvalitněním kádru," řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.