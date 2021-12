Bránu jsme trefili poprvé až ke konci. Tohle na Plzeň nestačí, povzdechl si liberecký kouč Kozel

„Sparta, Slavia a Plzeň jsou první tři mužstva soutěže, se všemi jsme hráli u nich. Ukazuje se, že tabulka je spravedlivá, odráží skutečnost. Tato mužstva jsou nahoře, my jsme tam, kde jsme. V Edenu a na Letné jsme drželi naději na dobrý výsledek delší dobu. Výkony některých hráčů nebyly dobré, na Plzeň tohle nestačí," prohlásil Kozel.

„Utkání jsme ztratili v první půli. Viktorka předvedla, co umí. Byla ve správný moment efektivní. Vedoucí gól ji uklidnil, s námi zacloumal. Do druhé půle jsme změnili rozestavění, zahýbali se sestavou. Ale abychom mohli pomýšlet na zvrat, bylo potřeba dát gól. Jenže my jsme trefili bránu poprvé až ke konci. Rozhoduje se na posledních třiceti metrech, tam byl jasný rozdíl ve prospěch domácích," podotkl Kozel, podle kterého je Viktoria nahoře v tabulce oprávněně. „Viděl jsme ji několikrát, její efektivita je daná kvalitou hráčů. Její výsledky nejsou náhodné," dodal Kozel.