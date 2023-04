Brno sužovala prořídlá lavička. Reagovat můžete jen omezeně, říká Hašek. Řezníčka raději šetřil

„Dnes jde o ještě větší problém než dříve, kdy se dali střídat jen tři hráči. Teď máte pět střídání a těch možností je tak daleko víc, jenže je nemůžete vůbec využít. Když máte větší výběr, máte i větší variabilitu a možnost reagovat na to, co se děje na hřišti. Když je nemáte, reagovat můžete jen velmi omezeně," litoval Hašek.

„Tohle je vždy nepříjemné. Sice nám se nestalo, že bychom měli na lavici jen čtyři hráče, ale také jsme během jara neměli na některé posty náhradu a věděli jsme, že to musíme nějak odehrát. Když máte štěstí, řešit to nemusíte, jinak se s tím musíte poprat," konstatoval liberecký kouč Luboš Kozel.

Když pak Zbrojovka u Nisy prohrávala po půlhodině hry už 0:3, síla na případné zdramatizování duelu ji chyběla. „Ale nechci, aby to sklouzlo k tomu, že jsme prohráli, protože jsme měli jen čtyři hráče na lavičce. V poločase byl výsledek 0:3 a s tím hráči z lavičky neměli nic společného. A i kdybychom jich tam měli deset, výsledek bychom pravděpodobně neotočili. Ovšem samozřejmě bychom se o to mohli alespoň pokusit, protože otočit zápas je to nejlepší, co vás ve sportu může potkat. Takhle jsme už museli kalkulovat se středečním zápasem," připomněl Hašek předposlední kolo základní části, v němž doma hostí České Budějovice.