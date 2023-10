Budou lídři na Rangers? S Haraslínem chybí i Krejčí

Krejčí s Haraslínem by proti Rangers citelně chyběli. „Nejenže jsou oba lídři, ale také góloví. Sparta má sice více hráčů schopných skórovat, ale v tak těžkém zápase by to mohl být problém,“ poukazuje trenér Zdeněk Ščasný, televizní expert O2 TV Sport.

„Ani u jednoho není jednoduché říct, v jakém časovém horizontu s nimi nelze počítat. Krejčí dostal kopanec, zásah do nohy v utkání s Faerskými ostrovy. Trápí ho to, ale oba udělali v posledních dnech progres. Nedokážu predikovat, co se stane za pár dnů do utkání s Rangers,“ popisuje situaci trenér Brian Priske.