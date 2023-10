Pešek si poslední gól ani nepamatuje, teď se trefil pro těhotnou ženu

„Zápasy proti Českým Budějovicím jsou pro mě stále specifické. Zažil jsem tam hezká léta, vykopal se tam,“ líčí křídelník, který až do svého zranění patřil do národního týmu.

Jak si tradiční těhotenskou oslavu naplánoval, tak ji také zrealizoval. „Menší pozdrav pro manželku k televizi. Už jdeme do finále, čekáme, kdy se to narodí. Zvládá to skvěle, ale tady ruch okolo fotbalu by byl na ni moc, tak raději zůstává doma,“ popisuje.