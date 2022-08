Být skautem Sparty, sáhl bych po jiném hráči. Bývalý reprezentant posílá na Letnou tip na posilu

Levý i fanoušci se domnívají, že Sparta nevyladila křídla na startu sezony do optimální herní pohody. „Hráli Haraslín s Peškem, ti se nepotkali s formou, šel tam Minčev, to bylo něco podobného," rekapituluje 64letý trenér. Zmíněný Haraslín navíc nedohrál utkání s Libercem, když vinou zranění střídal už po osmi minutách hry.

Levý zároveň rozebírá ve fotbalovém studiu Sport.cz, jaké změny v kádru by doporučil on. „Být ve skautingovém oddělení Sparty, tak bych sáhl po jiném hráči," říká v pořádu Přímák na Sport.cz bez jakýchkoliv kliček, že by si v rudém dresu Letenských dovedl představit jiné hráče.