Cedidlův brutální zákrok na Ewertona vylil na hřiště emoce. Hráč Zlína měl být vyloučen, řekla komise

Zlín se po bojácné první půli v Edenu po přestávce zvedl, snížil a favorita znejistěl. Jenže v 59. minutě obránce hostí Martin Cedidla brutálním zákrokem sestřelil Ewertona a tím se na trávník vylila cisterna negativních emocí.

Brazilský driblér přebíral míč a v tom k němu ve skluzu přilétl Cedidla a nemilosrdně ho sundal. Ošklivý zákrok, Ewerton pajdal a musel střídat. Hříšník dostal jen žlutou kartu.

„Už čtyři minuty předtím zůstal nepotrestaný zákrok na Petra Ševčíka. Sudí nechal správně výhodu, ale pak se k tomu nevrátil. Už v tu chvíli jsem čtvrtému rozhodčímu říkal, že hráči dostali signál, že si to mohou dovolit. A pak se stalo tohle. Žlutou pak dostanou všichni okolo a hráč, který ten zákrok udělal, je potrestán stejně. Nejde jen o Ewertona, obecně podle mě karty přicházejí pozdě," vyprávěl poněkud zklamaně slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský během utkání proti FC Trinity Zlín.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Ewerton musel být po bezohledném faulu Cedidly ošetřován, desítky vteřin se nehrálo. Rozhodčí u videa Vít Ondráš ale nedošel k závěru, že by měl verdikt hlavního sudího Dalibora Černého opravit. „To je pro mě nepochopitelné, že to člověk u videa nevidí. Několikrát si to může pustit. Pro hlavního mám jisté pochopení, vyhodnocovat situace hned na hřišti není někdy jednoduché," konstatoval Trpišovský.

Komise rozhodčích krátce po zápase vydala prohlášení, že Cedidla měl být vyloučen a že chyba rozhodčích bude zohledněna v nominacích na další kola.

Dle názoru KR FAČR měl být hráč @footballzlin Martin Cedidla vyloučen v utkání s SK Slavia Praha v 59. min. za surovou hru. Chyba rozhodčích bude zohledněna v nominacích na další kola @fortunaligacz a @FN_liga — ROZHODČÍ FOTBALU (@FacrRozhodci) August 7, 2022

Pohled hráčů na Cedidlův atak na Ewertona? „Rozhodně se žlutou nesouhlasím, podle mě to byla jasná červená.," pravil jednoznačně slávista David Jurásek. „Nechci to hodnotit, protože rozhodčí má video. Dal žlutou kartu, takže za mě žlutá karta," pokrčil rameny obránce Zlína Dominik Simerský.

Všichni cítili, že tenhle moment úplně změnil atmosféru na hřišti. „Asi to k tomu přispělo. Od nás přišly některé zákroky, které byly ostřejší. Ne že se za ně omlouvám, ale tak to je. Bylo to v emocích, u laviček se to hecovalo. Všechny zákroky byly právě tam. Myslím, že to bylo zbytečné z obou stran," glosoval Simerský dusno, které vzniklo.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Fotbalisté Slavie se radují po vedoucí brance v duelu se Zlínem.Foto : Ondřej Deml, ČTK

Zlín zase namíchlo vyloučení Václava Procházky. Zkušený stoper dostal v první půli žlutou kartu za faul, v 70. minutě sváděl souboj s Václavem Jurečkou, oba spadli na zem. Sudí žádný faul nepískal, Slavia měla aut. Jurečka měl míč, Procházka mu chtěl zabránit v rychlém vhození balonu do hry, navíc měl v ruce svou kopačku, kterou v duelu ztratil. Každopádně dostal druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

„Prohodili jsme o tom slovo. Ale on musí vědět, jestli se tomu dalo předejít. Měl vyzutou kopačku, reakce byla taková, jaká byla. Klasika, bylo to pak trochu vyhecovanější, to k tomu asi přispělo. Byl faulovaný, myslím, že to bylo vyústění toho, že nebyl zapískaný faul. Chtěl pak zamezit rychlému vhazování, což je normální. Rozhodčí to vyhodnotil takhle," popisoval situaci Simerský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Vyloučený Václav Procházka. Rozhodčí Dalibor Černý dává červenou kartu Václavovi Procházkovi ze Zlína během utkání 2. kola Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Hosty přepadla asi trochu i frustrace. Emoce způsobil třeba faul Lukáše Bartošáka na Mosese Usora, ke zlínskému obránci poté přiběhl Lukáš Masopust a strčil do něj. Oba dostali žlutou kartu. Po závěrečném hvizdu si někteří aktéři v emocí důrazně vše vysvětlovali.

Trpišovský byl rozladěný, počítá tři zraněné. „Ale nevyčítám to soupeři, vždycky je to o tom, kam vás ten zápas pustí. To mě mrzí. Ewerton vypadá hodně špatně. Petr Ševčík taky musel střídat kvůli zákroku, který jsem zmiňoval a který vlastně nikdo neřeší. U Mosese Usora to bylo normální, takový bodyček, jen to dostal na blbé místo," podotkl Trpišovský.