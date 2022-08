Sparta má první výhru pod Priskem. Slaví i Slavia, stínem likvidační faul na Ewertona jen za žlutou

Sparta vstoupila do sezony vyřazením s norským Vikingem Stavanger v kvalifikaci Konferenční ligy a v prvním kole nestačila na Liberec. Až na čtvrtý pokus se v soutěžním utkání pod vedením dánského kouče Briana Priskeho dočkala vítězství. V Českých Budějovicích pomohl Letenským brzký gól Höjera, vedení ještě před půlí pojistil Tomáš Čvančara. Ten v útoku nahradil potrestaného Jana Kuchtu, jenž pyká za červenou kartu.

Snový debut v nejvyšší soutěži prožil dvacetiletý záložník Marek Icha, jemuž netrvalo ani deset minut, aby poslal Slavii proti Zlínu do vedení. A když ještě do přestávky přidal druhý gól Jurásek, vypadalo to na snadnou práci pro sešívané.