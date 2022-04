Čekal jsem tři a půl roku, komentuje debut v české lize brankář Vliegen

Do Liberce přišel už v září 2018, v severočeském klubu však dosud chytal pouze za třetiligový B-tým. Mezitím hostoval i v druholigové Vlašimi a ve slovenské Senici. "Ve čtvrtek mi (trenér brankářů) Mára Čech a trenér Kozel řekli, že budu chytat. Trenér se ptal, jestli jsem nachystaný, řekl jsem, že ano. Na 100 procent to bylo speciální, čekal jsem na to tři a půl roku. Proto jsem pracoval. Jsem velmi rád, že dnes byl ten den a že jsem udržel nulu," řekl Vliegen.