Červenka by uvítal tři až čtyři posily. Návrat Poznara kouč zlínských fotbalistů nepotvrdil

„Přiznám se, že jsme uhráli víc bodů, než jsem při nástupu k mužstvu předpokládal. Je moc dobře, že jsme se přiblížili týmům nad námi. Musíme ovšem zůstat pokorní a co nejlíp se připravit na jaro,“ tvrdil Červenka po posledním letošním duelu nejvyšší soutěže s Hradcem Králové, v němž jeho celek především díky skvostné střelecké produktivitě v první půli triumfoval vysoko 4:0.

„Díky tomu teď strávíme závěr roku v lepší náladě. V zápase nám vyšel fantasticky první poločas. Do přestávky jsme byli v koncovce neskutečně efektivní. A po změně stran nás podržel vynikajícími zákroky brankář Dostál,“ měl Červenka radost, že po předchozí prohře 3:5 v Liberci se Zlíňané rozloučili se svými fandy zodpovědným výkonem a vítězstvím.

Vrátí se Tomáš Poznar do Zlína?

S bývalým útočníkem Ševců Poznarem, který působí v Polsku a spekuluje se o jeho návratu do Baťova města, prý Červenka nemluvil. „Debatovali jsme ale o něm. Možná je s ním v kontaktu někdo z klubového vedení. Jednání o nových hráčích teď zintenzivníme,“ plánuje.

Byl by rád, kdyby se většina případných posil připojila k týmu už na startu zimní přípravy 2. ledna. „Pokud se nám však nepovede sehnat borce, kteří by kvalitu kádru okamžitě navýšili, bude lepší dát příležitost našim mladým klukům,“ je Červenka připravený i na tuto variantu.

Netuší, zda bude moct dál počítat s bosenským bekem Pidrem, jemuž vypršela víza. „Čekáme, zda a kdy se do Česka vrátí. Zatím to není úplně jasné,“ pokrčil rameny.

Červenka by uvítal, kdyby mělo jeho mužstvo možnost odcestovat v závěru zimní přípravy aspoň na krátké herní soustředění do zahraničí. To v uplynulých sezonách nebylo ve Zlíně zdaleka pravidlem.