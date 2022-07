Česko mi přirostlo k srdci, s kamarády zůstanu v kontaktu, řekl Hilál. Mrzí ho, že ve Slavii nedostal víc prostoru

Bahrajnský dlouhán se ve Slavii neprosadil, zahrál si třeba ale několik minut v Lize mistrů na slavném Signal Iduna Parku proti Borussii Dortmund. „Angažmá ve Slavii by mi mohlo pomoct. Nevím, jestli to pro mě bude taková výhoda, ale zkrátka vím, jaké to je hrát ve velkém klubu," chce Hilál těžit ze zkušeností z Edenu, když do Jakarty přichází jako volný hráč po skončení smlouvy.