Šest minut před přestávkou povstal Michal Bílek z lavičky. Nazlobeně, protože už první šance, do které pustili Havel s Hejdou srbského legionáře v domácím dresu Raduloviče, plzeňského trenéra vytočila. Gólman Staněk ji zlikvidoval, jenže dvě minuty na to měl Radulovič příležitost další. A ještě větší. Naštěstí pro Viktorii napálil balon do břevna, ale i tak se kouč českého mistra mračil.