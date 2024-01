Chaluš bude v Liberci hostovat z Malmö i v jarní části sezony

Chaluš po letním návratu do Liberce zasáhl do všech 19 zápasů ligového podzimu a zaznamenal jeden gól. „Začátek byl takový kostrbatý. Necítil jsem se, že by to splnilo moje očekávání. Samozřejmě ne ve všech zápasech, někdy jsem byl spokojený, někdy ne. Jsem hodně sebekritický, ale i to byl jeden z těch důvodů, který mě utvrdil v tom, že bych ještě půlrok potřeboval,“ řekl Chaluš novinářům.