Kozlova slova o Červovi naštvala Tvrdíka. Tohle bude mít následky, hrozí šéf Slavie

„Vím, že situace je kolem něj zamotaná a je možné, že tady být nemusí. Pokud by nebyl, budeme hledat nějakou náhradu. Byl bych však rád, kdyby tady mohl pokračovat a myslím si, že by to pro něj bylo i dobře, protože už v týmu má nějakou pozici. Hraje každý zápas, což je pro mladého hráče důležité. Při nějakém kroku výš samozřejmě hrozí, že se na hřiště tolik dostat nemusí,“ pověděl 52letý trenér, který s Libercem přezimuje na sedmé příčce.

Kozlův názor na setrvání Červa v Liberci dost podráždil šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka, jenž hrozí přehodnocením způsobu spolupráce mezi kluby. „Představitelé ostravského a libereckého klubu nám v poslední době veřejně posílají pohledy na vzájemnou spolupráci. Děkuji. Možná by ale bylo vhodnější, kdyby nám to říkali za jednacím stolem,“ napsal Tvrdík na sociální síti X.

„Můžeme vést různé diskuze, ale když hráče, do kterých jsme nainvestovali miliony, pošleme hostovat za nula nebo minimum, tak naše práva nezanikají. Naopak. Děkujeme za tuto cennou zkušenost. Promítneme ji zásadním způsobem do smluvních vztahů všech dalších přestupů!“ dodal.

Nejistá situace panuje i kolem obránce Michala Fukaly, který řeší přestup do Ostravy. „Dostal návrh smlouvy, v tuhle chvíli je to spíše na něm,“ konstatoval kouč Liberce, jenž naopak kvitoval pokračování hostování Matěje Chaluše s Janem Žambůrkem.

Slovan zahájil ve středu přípravu i s posilou do útoku Lukášem Letenayem. „Je hrotový útočník do šestnáctky. Pamatuju si ho ještě z reprezentace, kdy hrál za Slovensko. Někdy přechod do dospělého fotbalu trvá delší dobu, ale kvalitu v šestnáctce ve finální fázi má. Zatím hrál druhou slovenskou ligu, takže to může nějakou dobu trvat, ale čas dostane a do budoucna může být pro Liberec zajímavý hráčem,“ poznamenal Kozel.